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Bursa'da tostçu alevlere teslim oldu

Bursa'da tostçu alevlere teslim oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.08.2024 17:27
Güncelleme:18.08.2024 17:28
Bursa'da bir tostçuda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının gece yarısı çıkması panik yaşattı.
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