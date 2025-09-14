14 Eylül 2025, Pazar

Bursa'da toplu balık ölümleri
Bursa’da toplu balık ölümleri

Bursa’da toplu balık ölümleri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2025 10:25
Bursa'nın Çınarlı göletinde balık ölümleri endişelendiriyor. A Haber muhabiri Yusuf Gül o noktadan detayları aktardı.
