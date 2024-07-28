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Bursa'da TIR'ın dorsesi alev alev yandı

Bursa'da TIR'ın dorsesi alev alev yandı

İHA
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Giriş: 28.07.2024 09:34
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Dürdane Rampası'nda TIR'ın dorsesi alevlere teslim oldu.
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TIR’ın dorsesi alev alev yandı
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