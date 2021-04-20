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Bursa'da TIR faciası! Ortalık savaş alanına döndü | Ölü ve yaralılar var

İHA
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Giriş: 20.04.2021 16:28
Güncelleme:20.04.2021 16:34
Son dakika yaşam haberleri... Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan TIR, aynı yönde seyir halinde olan otomobilin üzerine devrildi. Kaza sonrasında otomobil alev aldı. TIR'ın dorsesinin silindir gibi ezdiği otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle Bursa Yalova karayolu ulaşıma kapandı.
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