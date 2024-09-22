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Bursa'da ters yönde son sürat ilerleyen otomobil kamerada

Bursa'da ters yönde son sürat ilerleyen otomobil kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.09.2024 12:57
Bursa'da otomobil ana yolda ters şeride girdi. Kilometrelerce ters şeritte süratle ilerleyen sürücü kazaya davetiye çıkarırken, o anlar kameraya anbean yansıdı.
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