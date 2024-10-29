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Bursa'da tepki çeken görüntü! Motosiklet üzerinde dans edip kilometrelerce ilerledi

Bursa'da tepki çeken görüntü! Motosiklet üzerinde dans edip kilometrelerce ilerledi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 10:23
Bursa'da bir motosiklet sürücüsü seyir halindeyken, iki tekerlekli araç üzerinde dans etti. Bununla da yetinmeyen sürücü, trafik kurallarını da ihlal edip ölümüne sollama yaptı. O anlar kameraya yansıdı.
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