Bursa'da tepki çeken görüntü! Motosiklet üzerinde dans edip kilometrelerce ilerledi

Bursa'da bir motosiklet sürücüsü seyir halindeyken, iki tekerlekli araç üzerinde dans etti. Bununla da yetinmeyen sürücü, trafik kurallarını da ihlal edip ölümüne sollama yaptı. O anlar kameraya yansıdı.

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