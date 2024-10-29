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Bursa’da sürücüler fermuar yöntemiyle ambulansa böyle yol verdi

Bursa’da sürücüler fermuar yöntemiyle ambulansa böyle yol verdi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 12:59
Bursa’da vakaya yetişmeye çalışan ambulansı fark eden sürücüler, ‘fermuar sistemi’ uyguladı. Sıkışan trafikte sürücülerin duyarlı çabası ise kameraya anbean yansıdı.
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