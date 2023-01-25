25 Ocak 2023, Çarşamba
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Bursa'da, Solist Nurcan İnan'ı öldüren İzzet Akdeniz tutuklandı
Bursa'da, Nurcan İnan'ı solist olarak çalıştığı mekandan çıktıktan sonra evinin önünde tabancayla başından vurarak öldüren İzzet Akdeniz, adliyeye sevk edildi. Akdeniz'in, emniyetteki ifadesinde, İnan'a platonik aşık olduğunu, çalıştığı mekanda başka erkekle görünce kıskançlık yaşadığını ve vurduğu için pişman olduğunu söylediği öğrenildi.