15 Temmuz 2022, Cuma
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Bursa’da şoke eden olay! Boğazına bıçak dayayıp, kendini odaya kilitledi
Bursa'da, sinir krizi geçirince boğazına bıçak dayayıp kendini odaya kilitleyen 40 yaşındaki Abdullahi M., polisin 1 saatlik çabası sonucunda ikna edilerek gözaltına alındı.