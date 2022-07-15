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Bursa’da şoke eden olay! Boğazına bıçak dayayıp, kendini odaya kilitledi

İHA
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Giriş: 15.07.2022 17:07
Bursa'da, sinir krizi geçirince boğazına bıçak dayayıp kendini odaya kilitleyen 40 yaşındaki Abdullahi M., polisin 1 saatlik çabası sonucunda ikna edilerek gözaltına alındı.
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