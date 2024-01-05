Bursa'da şoke eden görüntüler! Oto yıkamada sucuk yıkadılar

Bursa'dan gelen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Satışa çıkarılmadan önce bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama alanında minibüsün içinde sucuk yıkandı. Bu görüntüler sosyal medyada yayıldı. Sosyal medya kullanıcıları 'Midem bulandı' gibi yorumlar yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN