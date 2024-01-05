06 Ocak 2024, Cumartesi
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Bursa'da şoke eden görüntüler! Oto yıkamada sucuk yıkadılar
Bursa'dan gelen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Satışa çıkarılmadan önce bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama alanında minibüsün içinde sucuk yıkandı. Bu görüntüler sosyal medyada yayıldı. Sosyal medya kullanıcıları 'Midem bulandı' gibi yorumlar yaptı.