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Bursa'da şoke eden görüntüler! Oto yıkamada sucuk yıkadılar

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Giriş: 05.01.2024 23:04
Bursa'dan gelen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Satışa çıkarılmadan önce bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama alanında minibüsün içinde sucuk yıkandı. Bu görüntüler sosyal medyada yayıldı. Sosyal medya kullanıcıları 'Midem bulandı' gibi yorumlar yaptı.
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