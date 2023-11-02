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Bursa'da sokağı boks ringine çevirdiler: Tekme ve sopalar havada uçuştu

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Giriş: 02.11.2023 13:56
Olay, Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle sabah saatlerinde tartışma yaşadı. Akşam saatlerinde tekrar karşılaşan taraflar birbirlerini görünce kavgaya tutuştu. Bu esnada yere düşen bir kişi tekme ve sopalarla darp edildi. Kavga eden bazı kişiler ise taksi durağına sığınmaya çalıştı. Mahallenin boks ringine döndüğü anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı.
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