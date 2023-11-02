02 Kasım 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bursa'da sokağı boks ringine çevirdiler: Tekme ve sopalar havada uçuştu
Olay, Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle sabah saatlerinde tartışma yaşadı. Akşam saatlerinde tekrar karşılaşan taraflar birbirlerini görünce kavgaya tutuştu. Bu esnada yere düşen bir kişi tekme ve sopalarla darp edildi. Kavga eden bazı kişiler ise taksi durağına sığınmaya çalıştı. Mahallenin boks ringine döndüğü anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı.