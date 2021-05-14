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Bursa'da şok! İş yerine giren yılan…

DHA
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Giriş: 14.05.2021 08:49
Güncelleme:14.05.2021 08:55
Bursa'da bir iş yerine giren 2 metre uzunluğundaki yılan korku saldı. Gemlik ilçesi Kurtul Mahallesi Kurtul Sokak'ta Sezer Dinçer'e ait iş yerine yılan girdi. Yılanı fark eden Dinçer, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından televizyonun arkasına giren yılanı çıkardı. 2 metre uzunluğundaki yılan, doğaya salındı.
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