Bursa'da şok! İş yerine giren yılan…

Bursa'da bir iş yerine giren 2 metre uzunluğundaki yılan korku saldı. Gemlik ilçesi Kurtul Mahallesi Kurtul Sokak'ta Sezer Dinçer'e ait iş yerine yılan girdi. Yılanı fark eden Dinçer, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından televizyonun arkasına giren yılanı çıkardı. 2 metre uzunluğundaki yılan, doğaya salındı.