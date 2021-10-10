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Bursa'da silahlı kavga : 1 ağır yaralı

DHA
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Giriş: 10.10.2021 09:01
Bursa'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, yoldan geçen bir kişi yaralandı. Olay sonrası yaşanan kovalamacada 3 şüpheli gözaltına alındı, bir şüpheliyi aranıyor. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Fatih Sultan Mehmet caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde 4 kişi aralarında tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Silahını çekildiği kavgada M.İ ağır yaralandı. Cadde üzerinde devriye atan bekçilerin silah seslerini fark etmesi üzerine olay yerine hızlıca gittiler. Bekçileri gören şüpheli 3 kişi olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Dikkatli bir şekilde şüphelileri kovalayan bekçiler, kısa süre içinde kaçan 3 şüpheliyi yakaladı. Olayın yaşandığı caddeye destek ekiplerin ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler 3 şüpheliyi polis merkezine götürürken yaralı M.İ ise ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan M.İ hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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