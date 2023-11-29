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Bursa’da şiddetli rüzgar 250 yıllık çınarı devirme anı kamerada

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Giriş: 29.11.2023 14:10
Güncelleme:29.11.2023 14:10
Bursa’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılının ardından şiddetli rüzgar dün gece itibariyle etkisini gösterdi. Kent merkezinde hayatı olumsuz etkileyen fırtına önüne geleni uçurdu. Bursa'da 510 yıllık geçmişi bulunan tarihi Hüsnügüzel Kaplıcası'nın bahçesindeki 250 yıllık anıt çınar ağacı fırtınaya dayanamadı. Saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan fırtına sebebiyle devasa çınar kökünden koparak yola devrildi. O anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansırken, ekipler ağacın dallarını keserek trafiği açtı .Çınar ağacı eski Askeri Hastanenin duvarında da hafif hasara yol açtı.
250 yıllık çınarı devirme anı kamerada
250 yıllık çınarı devirme anı kamerada
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