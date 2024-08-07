Bursa’da seyyar satıcıların kavgası silahlı çatışmaya döndü

Bursa'da iki seyyar satıcı yer kavgasına tutuştu. Biri silahını çekip diğerinin ayaklarına ateş etti. Hedefteki seyyar satıcı kurşunlardan giydiği 2 numara büyük ayakkabı sayesinde kurtuldu.

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