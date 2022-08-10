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Bursa'da servis aracı devrildi: 8 kişi yaralandı

İHA
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Giriş: 10.08.2022 10:05
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde servis aracının devrildiği kazada 8 işçi yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bursa’da servis aracı devrildi: 8 kişi yaralandı
Bursa'da servis aracı devrildi: 8 kişi yaralandı
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