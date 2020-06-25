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Bursa’da selde yakınlarını kaybeden İlhan Bilen’in yardım istediği görüntüsü ortaya çıktı

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Giriş: 25.06.2020 14:53
Güncelleme:25.06.2020 14:54
Bursa’da yaşanan sel felaketinde yakınlarını kaybeden İlhan Bilen’in selin ardından yardım istediği anların görüntüsü ortaya çıktı. İlhan Bilen'in, "Jandarmayı ara. Su, Ahmet ağabeyimi, annemi, yengemi hepsini götürdü" dediği görüldü.

Bursa'nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi'nde sel felaketinde annesi Nazime ile ağabeyi Ahmet, yengesi Türkan ve yeğeni Medine Bilen'i yitiren, diğer yeğeni Derya Bilen de kaybolan İlhan Bilen'in, olayın ardından yardım istediği görüntüler ortaya çıktı.

KAMERAYA YANSIDI

Otomobille giderken selin yarattığı tahribatı cep telefonunun kamerasıyla görüntüleyen Kenan Kılıçaslan'ı durduran İlhan Bilen'in, "Jandarmayı ara. Su, Ahmet ağabeyimi, annemi, yengemi hepsini götürdü" dediği görüldü.

Son dakika: Meteorolojiden sel felaketinin yaşandığı Bursa için sarı uyarı: Bu saatlere dikkat! SON DAKİKA: METEOROLOJİ'DEN SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI BURSA İÇİN 'SARI' UYARI: BU SAATLERE DİKKAT!
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