15 Aralık 2021, Çarşamba
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Bursa’da selam verdikleri ayı otomobile saldırdı
Uludağ'da aç kalan ayıya selam veren sürücüler saldırıya uğradı. Öte yandan diğer görüntüde ise, ormanlık alanda aç kalan ayı ailesi yerleşim yerine inerek çöp konteynırlarında yiyecek aradı.