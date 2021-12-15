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Bursa’da selam verdikleri ayı otomobile saldırdı

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Giriş: 15.12.2021 10:22
Uludağ'da aç kalan ayıya selam veren sürücüler saldırıya uğradı. Öte yandan diğer görüntüde ise, ormanlık alanda aç kalan ayı ailesi yerleşim yerine inerek çöp konteynırlarında yiyecek aradı.
Selam verdikleri ayı otomobile saldırdı
Selam verdikleri ayı otomobile saldırdı
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