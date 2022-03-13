Bursa’da şehir merkezinde kar kalınlığı 14 santimetreye ulaştı

Bursa'da akşam saatleri itibariyle etkili olan kar yağışı sebebiyle şehir merkezinde kar kalınlığı 14 santimetreyi buldu. Ana yollar, sokaklar ve caddeler karla kaplandı.

Bursa'da iki gündür aralıklarla süren kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Ana yollar, caddeler ve sokaklar beyaza bürünürken kar kalınlığı 14 santimetre olarak ölçüldü. Hava sıcaklığı sıfırın altında - 7 dereceye kadar indi.

EKİPLER ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamadan ise 178 iş makinası ve kamyon, 508 personelden oluşan 100 ekip ile karla mücadele çalışmalarını sürdürdükleri ifade edildi.