Bursa’da satırla dehşet saçmıştı! "Bu daha fragman" diyen saldırganın cezası belli oldu

Bursa'da tartıştığı 18 yaşındaki Abdullah Y.'ye satırla saldırarak yaralayan tutuksuz sanık Gökhan Başboğa 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Abdullah Y. ise duruşmada, “Belinden bir şey çıkardı, boynuma doğru hamle yaptı. Boynumu kollamak isterken koluma denk geldi. 8 defa bana hamle yaptı. Kaçmaya çalıştım ancak yanındaki arkadaşı beni engelledi" ifadelerini kullandı.