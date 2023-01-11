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Bursa’da satırla dehşet saçmıştı! "Bu daha fragman" diyen saldırganın cezası belli oldu

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Giriş: 11.01.2023 13:01
Bursa'da tartıştığı 18 yaşındaki Abdullah Y.'ye satırla saldırarak yaralayan tutuksuz sanık Gökhan Başboğa 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Abdullah Y. ise duruşmada, “Belinden bir şey çıkardı, boynuma doğru hamle yaptı. Boynumu kollamak isterken koluma denk geldi. 8 defa bana hamle yaptı. Kaçmaya çalıştım ancak yanındaki arkadaşı beni engelledi" ifadelerini kullandı.
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