27 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bursa'da sakar hırsız kamerada

Bursa'da sakar hırsız kamerada

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.12.2021 12:55
Bursa'da bir dükkandan elektrik kablolarını çalmak isterken düşen sakar hırsız ile at arabalı, hırsız güvenlik kameralarına yakalandı. Bursa'da bir hafta içerisinde farklı yerlerde meydana gelen değişik hırsızlıklar kameralara yansıdı. Bir dükkandan elektrik kablosunu çalmaya çalışan hırsız, çıktığı masanın devrilmesi sonucu yere düştü. Pes etmeyen hırsız, masanın üzerine tekrar çıkarak, kalan kabloları sökmeye devam etti.
Bu arada, at arabalı hırsızlar, sokak arasında gezerken, kapalı bir dükkanın önünde duran koliyi araca yükleyerek ortadan kayboldu. Bu anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sakar hırsız pes etmedi... O anlar kamerada
Sakar hırsız pes etmedi... O anlar kamerada
CHP denince vatandaşın aklına gelen
CHP denince vatandaşın aklına gelen
Asker eğlencesinde kanlı kavga!
Asker eğlencesinde kanlı kavga!
Öğrencilerinin kulaklarını çeken okul müdürü kamerada
Öğrencilerinin kulaklarını çeken okul müdürü kamerada
Şirketin yöneticilerinin telefonunu eskort sitelerinde paylaştı
Şirketin yöneticilerinin telefonunu eskort sitelerinde paylaştı
Dezenfektan şakası ölümlü bitti
Dezenfektan şakası ölümlü bitti
İETT’den Sultangazi’de vatandaşa ‘sefer’ çilesi
İETT’den Sultangazi’de vatandaşa ‘sefer’ çilesi
Önce eşini sonra kendini vurdu
Önce eşini sonra kendini vurdu
İETT otobüsünün önünü kesip, şoförle tartıştı
İETT otobüsünün önünü kesip, şoförle tartıştı
Önünde kaza oldu o aldırış etmeden yoluna devam etti
Önünde kaza oldu o aldırış etmeden yoluna devam etti
Pitbull köpekler neden saldırıyor?
Pitbull köpekler neden saldırıyor?
Sokak hayvanlarına özel kasaba
Sokak hayvanlarına özel kasaba
Daha Fazla Video Göster