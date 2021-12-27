27 Aralık 2021, Pazartesi
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Bursa'da sakar hırsız kamerada
Bursa'da bir dükkandan elektrik kablolarını çalmak isterken düşen sakar hırsız ile at arabalı, hırsız güvenlik kameralarına yakalandı. Bursa'da bir hafta içerisinde farklı yerlerde meydana gelen değişik hırsızlıklar kameralara yansıdı. Bir dükkandan elektrik kablosunu çalmaya çalışan hırsız, çıktığı masanın devrilmesi sonucu yere düştü. Pes etmeyen hırsız, masanın üzerine tekrar çıkarak, kalan kabloları sökmeye devam etti.
Bu arada, at arabalı hırsızlar, sokak arasında gezerken, kapalı bir dükkanın önünde duran koliyi araca yükleyerek ortadan kayboldu. Bu anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Bu arada, at arabalı hırsızlar, sokak arasında gezerken, kapalı bir dükkanın önünde duran koliyi araca yükleyerek ortadan kayboldu. Bu anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.