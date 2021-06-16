Bursa'da şaka gibi banka soygunu! Acemi hırsız tarihe geçti

Bursa trajikomik banka soygununa sahne oldu. Bursa'da bir kişi bankanın camını kaldırım taşı ile kırıp ardından dubayla genişleterek içeri girdi. Kasalarda bulunan tuzak parasını çaldı. Tuzak parasını çalan şüpheli para ile kayıplara karıştı. İşte acemi hırsızın tarihe geçen soygun girişimiyle ilgili detaylar...