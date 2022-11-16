16 Kasım 2022, Çarşamba
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Bursa'da sahte içki zehirlenmelerinde can kaybı 4’e yükseldi
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri kuşkusuyla hastaneye kaldırılanlardan 49 yaşındaki Fuat İşcen de yaşamını yitirdi. Can kaybı 4’e yükselirken, 10 kişinin tedavileri devam ediyor.