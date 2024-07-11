11 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Bursa'da sağanak sonrası sel meydana geldi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.07.2024 15:06
Bursa'da şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi. Bazı araçlar göle dönen yollarda suya gömüldü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sağanak sonrası sel
Sağanak sonrası sel
Doğal kaynak tuzu hasadı nasıl yapılıyor?
Doğal kaynak tuzu hasadı nasıl yapılıyor?
Ev giren polisler gözlerine inanamadı
Ev giren polisler gözlerine inanamadı
Kasksız sürücü motosikletten düştü, kafasını kaldırıma çarptı
Kasksız sürücü motosikletten düştü, kafasını kaldırıma çarptı
Sıcaktan bunalanların serinleme mekanı
Sıcaktan bunalanların serinleme mekanı
Filipinler’de bir kişi polis aracıyla yayaların arasına daldı
Filipinler'de bir kişi polis aracıyla yayaların arasına daldı
Hakan Ateş’in ifadesi ortaya çıktı
Hakan Ateş’in ifadesi ortaya çıktı
Her gün E-5’te yürüyor! Hikayesi ortaya çıktı
Her gün E-5'te yürüyor! Hikayesi ortaya çıktı
Uçaktan çıkanları gören gözlerine inanamadı
Uçaktan çıkanları gören gözlerine inanamadı
İğneli aşık geleneği asırlardır devam ediyor
İğneli aşık geleneği asırlardır devam ediyor
Uyurken seçilecek yastığa dikkat: Boyun fıtığı oluşabilir
Uyurken seçilecek yastığa dikkat: Boyun fıtığı oluşabilir
Ardahan’da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
Ardahan'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
Daha Fazla Video Göster