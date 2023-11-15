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Bursa'da oyun alanında korku dolu anlar! Çocukların bindiği oyuncak devrildi: 5 çocuk yaralandı

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Giriş: 15.11.2023 23:08
Güncelleme:15.11.2023 23:09
Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinin oyun alanında oyuncak devrildi. Olayda yaralanan 5 çocuğa sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.
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