29 Ağustos 2025, Cuma
Bursa’da otomobil traktöre çarptı: 1 yaralı
Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Çitli mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Boyüzük'e seyir halinde olan Sürücü Fatih Mehmet A.(27) yönetimindeki 34 RU 3168 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden Rıdvan Ö.(36) yönetimindeki 16 PU 123 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Kaza sonucu traktördeki yolcu Yunus D.(30) yaralandı.