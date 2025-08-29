29 Ağustos 2025, Cuma

Haberler Yaşam Videoları Bursa’da otomobil traktöre çarptı: 1 yaralı
Giriş: 29.08.2025 00:20
Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Çitli mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Boyüzük'e seyir halinde olan Sürücü Fatih Mehmet A.(27) yönetimindeki 34 RU 3168 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden Rıdvan Ö.(36) yönetimindeki 16 PU 123 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Kaza sonucu traktördeki yolcu Yunus D.(30) yaralandı.
