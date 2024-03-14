14 Mart 2024, Perşembe
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Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.