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Bursa'da ortaya çıktı! Zehirli denizanaları kıyıya vurdu!

İHA
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Giriş: 05.06.2022 17:17
Bursa'nın Gemlik kıyılarında görülen zehirli denizanaları vatandaşları tedirgin etti. Uzmanlar ise, bu denizanalarına kesinlikle dokunulmaması konusunda uyardı.
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