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Bursa’da orman yangını kontrol altına alındı! A Haber yangın bölgesinde

Bursa’da orman yangını kontrol altına alındı! A Haber yangın bölgesinde

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.08.2024 08:41
Bursa’da başlayan orman yangını 12 saat sonra havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde bulunan A Haber muhabiri Yusuf Gül son durumu aktardı.
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