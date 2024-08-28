Bursa’da orman yangını! Alevlere Müdahale sürüyor

Orman yangınları ile mücadele devam ederken bu kez Bursa'da yangın çıktı. İznik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale 7. saatinde devam ediyor. Bölgede 85 araç ve 302 personel alevleri kontrol altına almak için yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

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