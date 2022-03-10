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Bursa'da okullara 14 Mart'a kadar kar tatili

İHA
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Giriş: 10.03.2022 09:31
Bursa Valiliği, okulların 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildiğini açıkladı. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin 10-11 Mart 2022 tarihlerinde idari izinli sayılacağı belirtildi.
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