06 Kasım 2021, Cumartesi
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Bursa'da okul duvarından çatılara tırmanan çocuklar hayatlarını böyle tehlikeye atıyorlar
Bursa'da sosyal medya uygulamasında fenomen olmak için okul duvarından çatıya tırmanan 2 çocuk hayatlarını hiçe saydı. Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay, merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi Hamam Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk Semiha Acar İmam Hatip Ortaokulu'nun duvarına çıkarak çatılara ulaştı. Canlarını hiçe sayan çocuklar okul duvarından çatıya çıktılar. Video çekmek isteyen çocukların bu anları bir vatandaş tarafından görüntülendi.