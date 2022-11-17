17 Kasım 2022, Perşembe
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Bursa’da öğretmen hayatının şokunu yaşadı! Kendi evinde kiracı oldu
Bursa’da yeni bir ev almak için oturduğu evini satan öğretmen kendi evinde kiracı oldu. Kimya öğretmeni Melike Erdem, sattığı evinde kiracı olarak kaldı. Kendisini dolandırdığını öne sürdüğü komşusuyla her gün telefonda görüşen Erdem, kendisinin oyalandığını iddia ediyor.