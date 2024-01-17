17 Ocak 2024, Çarşamba
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Bursa’da nefes kesen uyuşturucu operasyonu! O kaçtı helikopter takip etti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 1000 polisin katıldığı şafak operasyonunda 49 torbacı gözaltına alındı. Torbacılardan birisi kaçmak isterken helikopterdeki ekipler tarafından fark edilip takibe alındı. Sokaktaki ekipler onu da kıskıvrak yakaladı. Narkotik köpeğinin de katıldığı kapıların koçbaşlarıyla kırıldığı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu, hassas teraziler, 13 tabanca ve fişekler ele geçirildi.