Bursa’da minibüse palalı saldırı! Dehşet anları kamerada

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eli palalı bir şahıs yol kenarında duran yolcu minibüsüne saldırdı. Dehşet anları da arkada bekleyen bir minibüs şoförü tarafından saniye saniye kayda alındı.

Olay, dün Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, 152 Evler istasyonu dolmuş durakları üzerinde gerçekleşti.

YOLDAN GEÇENLERİ DE PALAYLA KOVALADI

Henüz bilinmeyen bir sebepten bir şahıs elindeki pala ile yolcu minibüsüne saldırdı. Diğer yandan yoldan geçenlerin müdahale etmesine sinirlenen şahıs, onları da palayla kovaladı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise arkada duran minibüsün şoförü tarafından saniye saniye kaydedildi.