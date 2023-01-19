Bursa’da milyonluk vurgun! Yeni evli çift hayatının şokunu yaşadı

Bursa'da yeni evlenen çift market alışverişinden döndüğünde düğünde takılan yaklaşık bir milyon lira değerindeki ziynet eşyalarının çalındığını farketti. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 160 güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, kimliklerini tespit ettiği 3 şüpheliyi Eskişehir’de kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin olay sonrası kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.