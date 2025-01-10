Bursa’da market deposunda korkutan yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 21.00 sıralarında Akhisar Mahallesi 1. Malazgirt Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir zincir marketin depo kısmında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu depoda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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