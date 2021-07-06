06 Temmuz 2021, Salı
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Bursa'da mahalleyi ayağa kaldıran olay! Taciz iddiasına öldüresiye dayak
Bursa'da 5 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen zanlı M.Ö., mahallelinin saldırısına uğradı. Taciz şüphelisi, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. M.Ö.'nün ve kız çocuğunun yürüdüğü anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.