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Bursa'da maganda terörü! Aracından tabanca ile havaya defalarca ateş açtı | O maganda yakalandı

Bursa'da maganda terörü! Aracından tabanca ile havaya defalarca ateş açtı | O maganda yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.08.2024 22:22
Güncelleme:12.08.2024 22:22
Bursa'da bir kişinin aracının sunroof camından yarı otomatik tabanca ile havaya defalarca ateş açtığı tespit edildi. Hakkında soruşturma açılan maganda terörü Deniz A. yakalanarak polis merkezine götürüldü.
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Aracından tabanca ile havaya defalarca ateş açtı!
Aracından tabanca ile havaya defalarca ateş açtı!
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