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Bursa’da madde bağımlısı gencin yaptıkları aileyi isyan ettirdi! 85 yaşındaki anneannesini ve kız kardeşini darbetti

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Giriş: 10.09.2022 11:51
Bursa'da madde bağımlısı 30 yaşındaki bir çocuk babası, tartıştığı 85 yaşındaki alzheimer hastası anneannesini ve kız kardeşini defalarca yumruklayarak darp etti. Talihsiz anneanne ambulansla hastaneye kaldırılırken, hızını alamayan bağımlı genç evin altını üstüne getirip kırılmadık eşya bırakmadı.
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