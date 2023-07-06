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Bursa’da lüks otomobilde kan donduran vahşet! Aynı araçtaki arkadaşı tarafından canice katledildi

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Giriş: 06.07.2023 09:11
Bursa'da lüks otomobilin içinde kan donduran bir cinayet işlendi. Ankara yolunda yanındaki arkadaşıyla birlikte otomobille seyreden Mustafa Ekşi ile arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşı tarafından önce kolundan ardında da boğazından bıçaklanan Ekşi, hayatını kaybetti.
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