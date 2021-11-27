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Bursa'da lodos hayatı felç etti: Binanın duvarı yıkıldı, ağaçlar yolları kapattı

İHA
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Giriş: 27.11.2021 10:16
Bursa'da gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli lodos, hayatı felç etti. Bir binanın duvarı şiddetli lodos nedeniyle yıkılırken, bir kamyonet şiddetli lodostan yan yattı. Çok sayıda ağaç ve tabela yola devrildi. Bazı evlerin çatıları uçarken, bir çok binanın ise sıvaları araçların üzerine devrildi.
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