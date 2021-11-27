27 Kasım 2021, Cumartesi
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Bursa'da lodos hayatı felç etti: Binanın duvarı yıkıldı, ağaçlar yolları kapattı
Bursa'da gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli lodos, hayatı felç etti. Bir binanın duvarı şiddetli lodos nedeniyle yıkılırken, bir kamyonet şiddetli lodostan yan yattı. Çok sayıda ağaç ve tabela yola devrildi. Bazı evlerin çatıları uçarken, bir çok binanın ise sıvaları araçların üzerine devrildi.