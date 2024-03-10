Bursa'da kuyumcu soygunu şüphelileri yakalandı: Soygunu sanal bahis borcu yüzünden yapmışlar

Bursa’da dün bir kuyumcudan 3.5 milyon lira değerinde altın çalan kar maskeli ve silahlı soyguncular, polisin amansız takibiyle 8 saat geçmeden kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler, ifadelerinde sanal bahis borcu için kuyumcu soygununu gerçekleştirdiklerini söyledi. Şüphelilerin sahte plakayla gerçek plakayı değiştirme anları da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.