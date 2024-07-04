Bursa’da kuyumcu, soyguncuyu geldiğine pişman etti

Bursa'da bir aracı gasp eden hırsız, rotayı Nilüfer ilçesindeki kuyumcuya çevirdi. Kendine güveni tamdı. “Kar maskem ve silahım” var diye düşündü. Ancak kendine güvenen biri daha vardı. O da, soyguncunun dükkanını basmaya çalıştığı kuyumcu. Bakın neler oldu?

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