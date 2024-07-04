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Bursa’da kuyumcu, soyguncuyu geldiğine pişman etti

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 04.07.2024 10:51
Bursa'da bir aracı gasp eden hırsız, rotayı Nilüfer ilçesindeki kuyumcuya çevirdi. Kendine güveni tamdı. “Kar maskem ve silahım” var diye düşündü. Ancak kendine güvenen biri daha vardı. O da, soyguncunun dükkanını basmaya çalıştığı kuyumcu. Bakın neler oldu?
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