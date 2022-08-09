09 Ağustos 2022, Salı
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Bursa'da kraliçe arı ortalığı karıştırdı
Bursa'da bir otelin kapısına kraliçe arıyı takip eden binlerce arı geldi. Bir anda sokağı istila eden arılar, vatandaşlara panik dolu anlar yaşattı. Arıların istilası ise kameralara yansıdı.