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Bursa'da kovaladığı köpeği tüfekle öldürdü; o anlar kamerada

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.01.2023 16:48
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokak köpeği, pompalı tüfekli O.A. tarafından kovalandıktan sonra vurulup öldürüldü. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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