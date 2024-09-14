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Bursa'da korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattı

Bursa'da korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.09.2024 10:58
Bursa'nın Kestel ilçesinde iki katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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