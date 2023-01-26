26 Ocak 2023, Perşembe
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Bursa’da korkunç olay! Hayvan gübresinin içinden çıkan dehşete düşürdü
Bursa’da korkunç bir olay meydana geldi. B.S. isimli zeytin bahçesi sahibi hayvan gübrasi sipariş etti. Sipariş üzerine gelen gübrenin içinden ceset çıktı. Ceset, ölüm sebebi ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.