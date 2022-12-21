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Bursa'da korku dolu anlar! Evsiz kadını kurtarmak için zamanla yarıştılar

DHA
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Giriş: 21.12.2022 15:08
Bursa'da 3 katlı bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan kadını kurtarmak için zamanla yarıştı. O anlar kameraya yansırken, mahsur kalan 38 yaşındaki kadın yangından zarar görmeden kurtarıldı.
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