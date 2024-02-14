14 Şubat 2024, Çarşamba
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Bursa'da kontrolden çıkan otomobil takla attı! Yağmur suyu kanalına düşen araçta 2 kişi yaralandı
Kaza, Kestel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenişehir'den Bursa istikametine seyreden Murat Y. (49) idaresindeki 16 SPL 30 otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç bariyerlere çarpıp takla atarak yağmur suyu kanalına düştü. Kazada sürücü ve yolcu Zeynep Y. (23) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı.