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Bursa'da kontrolden çıkan otomobil takla attı! Yağmur suyu kanalına düşen araçta 2 kişi yaralandı

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Giriş: 14.02.2024 18:30
Kaza, Kestel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenişehir'den Bursa istikametine seyreden Murat Y. (49) idaresindeki 16 SPL 30 otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç bariyerlere çarpıp takla atarak yağmur suyu kanalına düştü. Kazada sürücü ve yolcu Zeynep Y. (23) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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